Vaccinazioni anticovid: accesso senza prenotazione il 29 e 30 gennaio per bambini 5-11 anni anche a Monza, Carate Brianza e Lecco Sabato 29 e domenica 30 gennaio accesso libero all’ospedale San Gerardo di Monza, al centro vaccinale dell’ospedale di Carate Brianza e Lecco per le vaccinazioni anticovid dei bambini della fascia 5-11 anni. Lo fa sapere la Regione.

Sabato 29 e domenica 30 gennaio, i vaccinabili più giovani potranno ricevere la somministrazione del vaccino anti-Covid in libero accesso, cioè senza prenotazione, in 28 centri vaccinali su tutto il territorio regionale.

Questo perché i dati evidenziano che le infezioni tra i bambini delle elementari aumentano del 24,8%, rispetto alla settimana precedente, mentre diminuiscono tra i ragazzi delle scuole medie e superiori (l’87,1% della popolazione 12-19 anni è vaccinata con almeno una dose).

Su una platea di 637mila bambini risulta vaccinato il 13,09%. Il 21,6% è in attesa di seconda dose, oltre il 65% non è ancora vaccinato.

“I dati dei contagi riferiti alla fascia di popolazione 12-19 anni confermano ancora una volta il ruolo fondamentale del vaccino per il controllo dell’infezione – dichiara la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti – pertanto, confido fortemente nel fatto che le famiglie lombarde sapranno cogliere questa opportunità e compiere una scelta di salute importantissima per i propri figli e per l’intera comunità”.

In Brianza oltre a Monza e Carate Brianza (negli ospedali) vaccinazioni anche all’ospedale di Lecco. Secondo questi orari: sabato 29 gennaio dalle 9 alle 18 a Monza, dalle 12 alle 19 a Carate e dalle 8 alle 20 a Lecco. Domenica 30 gennaio dalle 9 alle 18 a Monza, dalle 9 alle 19 a Carate

