Vaccinazioni al palazzetto di Besana? La Polisportiva: «Informare per tempo le 800 famiglie che hanno figli che fanno sport» La Polisportiva chiede di conoscere per tempo se il palazzetto dello sport di Besana sarà sede delle vaccinazioni anti Covid: «Dobbiamo avvisare le 800 famiglie che le attività sportive programmate per i loro figli potrebbero non aver luogo».

“Seppur consapevoli che la struttura si presti e appaia idonea allo scopo, riteniamo necessario dover informare per tempo le 800 famiglie che fanno riferimento alla Polisportiva, che le attività sportive programmate per i loro figli potrebbero non aver luogo”. L’esigenza di un certo anticipo nella segnalazione dell’eventuale utilizzo del palazzetto “Ezio Perego” per la campagna vaccinale anti-Covid di massa è stata palesata dalla Polisportiva Besanese al sindaco Emanuele Pozzoli. L’associazione ha reso pubblica la corrispondenza intercorsa tra le parti nelle scorse settimane.

Pozzoli aveva dichiarato, ormai qualche settimana fa, che i buoni risultati registrati nella campagna per la somministrazione del vaccino antinfluenzale avrebbe potuto fare da anticipazione all’utilizzo della struttura anche per la somministrazione dei vaccini contro il Coronavirus. In risposta all’associazione, il sindaco ha chiarito che “al momento, non ho nulla di certo. Abbiamo solo dato la nostra disponibilità a collaborare per il piano regionale di vaccinazione anticovid, come auspico, abbiano fatto tutti i sindaci della nostra Provincia, Regione e d’Italia”. Assicura che nel caso in cui “dovessero sceglierci come punto vaccinale”, vorrà parlare non solo con il presidente della Polisportiva ma “con ogni tesserato”. Dall’ultimo aggiornamento sulla campagna vaccinale regionale, in Monza Brianza ci saranno due grandi centri (area Philips a Monza e Polaris Studio a Carate), cui si aggiungeranno quelli gestiti dalle Asst e da diversi punti vaccinali sul territorio.

