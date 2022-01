Vaccinazioni: a Monza più di 4.300 dosi agli under 12, 2.500 prenotati per la settimana. Slot per over 50

Dal 16 dicembre all’ospedale San Gerardo di Monza sono state effettuate 4.369 dosi di vaccinazioni pediatriche, di cui 3826 prime dosi. E per la settimana sono previste altre 2.500 prime dosi. Nuovi slot per over 50