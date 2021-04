Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

- (Foto by Fabrizio Radaelli)

Vaccinati a Monza i coniugi centenari Nuccia e Nando Nuccia e Nando, i coniugi centenari di Monza, a mezzogiorno del 25 aprile sono stati vaccinati nella loro abitazione: un po’ di emozione per tutti, ma anche tanta collaborazione da parte dei diretti interessati, come raccontato dalla nipote.

Il 10 aprile avevano festeggiato settantasette anni di matrimonio ed esattamente quindici giorni dopo hanno ricevuto a domicilio la prima dose di vaccino. Rinaldo (detto Nando) Duranti, che festeggerà 106 anni il prossimo 20 giugno, e la moglie Giuseppina Villa (detta Nuccia), che ha compiuto 101 anni il 23 marzo, domenica 25 aprile attorno a mezzogiorno hanno ricevuto la visita di due medici e di un volontario della Croce Rossa Italiana che hanno somministrato loro il siero vaccinale Moderna.

Un po’ di emozione per tutti, ma anche tanta collaborazione da parte dei diretti interessati.

“Quando si è incominciato a parlare di vaccini - racconta la nipote Carla - non nego che qualche dubbio, vista l’età degli zii e qualche perplessità dei loro medici, ce l’avevamo. Poi, dopo aver consultato nuovamente i dottori, abbiamo prenotato il loro turno anche se abbiamo dovuto attendere qualche settimana in più degli altri anziani dato che avevamo richiesto un intervento a domicilio”.

E il giorno della Liberazione, per loro che la guerra l’avevano vissuta in prima persona ( Nando era stato ferito a un ginocchio mentre si trovava sul fronte francese), è arrivato anche il vaccino: “A breve - conclude la nipote - saremo ricontatti per potere eseguire anche la seconda dose”.

Nuccia e Nando

(Foto by Annamaria Colombo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA