Va fuori strada alla rotatoria e rifiuta l’alcoltest: denunciato a Monza Un uomo di 53 anni di Macherio ha perso il controllo dell’auto alla rotatoria tra via Correggio e Libertà: ha rifiutato i soccorsi e anche l’alcoltest, per questo è stato denunciato.

L’ambulanza martedì sera è arrivata in viale Libertà a Monza in codice rosso per un cinquantenne uscito di strada con l’auto all’altezza della rotatoria di via Correggio. Ma l’uomo oltre a rifiutare il trasporto in ospedale ha respinto anche l’accertamento con l’alcoltest e per questo ha rimediato una denuncia all’autorità giudiziaria. È successo intorno alle 22.30 del 24 agosto: l’automobilista, 53 anni di Macherio, proveniva proprio da via Correggio e ha perso il controllo dell’auto nell’immissione sul viale. Allertati anche la polizia locale e i vigili del fuoco, nessun altro è rimasto coinvolto.

