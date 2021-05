V_AIR Art in Residence, Vimercate riparte (anche) dall’arte globale come simbolo di rinascita Dal 27 giugno al 18 luglio i giovani artisti selezionati attraverso il bando pubblico indetto dal Comune trascorreranno un periodo di residenza e ricerca negli spazi del Museo Must e della Villa Sottocasa, ispirandosi al tema “Dialoghi Con La Catastrofe. Riflessioni, pratiche e visioni per la rinascita”

Tra poco più di un mese prenderà avvio la quinta edizione di V_AIR Vimercate Art In Residence, curata da Maria Paola Zedda, il programma annuale di residenze per artisti promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Vimercate per la valorizzazione dell’arte contemporanea e il sostegno della produzione artistica giovanile con una connotazione artistica sempre più internazionale.

Dal 27 giugno al 18 luglio i sei artisti selezionati attraverso il bando pubblico indetto dal Comune trascorreranno un periodo di residenza e ricerca negli spazi del Museo Must e della Villa Sottocasa, ispirandosi al tema “Dialoghi Con La Catastrofe. Riflessioni, pratiche e visioni per la rinascita”. Un percorso di esplorazione e pratiche dove gli artisti sono invitati a interrogarsi sul periodo storico che stiamo attraversando e sui grandi cambiamenti che caratterizzano questo tempo.

I sei artisti o coppie di artisti che esporranno a Vimercate le proprie opere sono: i rumeni Silvia Amancei e Bogdan Armanu, l’americana Lena Chen, l’indonesiano Hayro Mohamed Hutomo, la bosniaca Smirna Kulenovic, Irene Dionisio, Ruggero Franceschini e la francese Zelda Soussan.

«In questo momento di ripartenza e di speranza la “globalizzazione” di V_Air, il nostro progetto dedicato alla creatività giovanile, assume un valore non solo simbolico. Il mondo dell’arte, della musica, dello spettacolo dal vivo ha subito più di tutti i settori le morse dell’emergenza sanitaria in una sospensione surreale della propria possibilità espressiva, eppure non ha sospeso la propria creatività, non ha smesso di riflettere sul tempo presente – ha detto l’assessore alla Cultura Emilio Russo -. Come se sotto le macerie di questa guerra ancora da combattere e da soffrire i costruttori di bellezza siano stati e sono ancora impegnati a creare il mondo che verrà senza divisioni, senza confini. Così almeno mi piace di pensare e così mi piace interpretare la presenza a Vimercate di sei giovani artisti provenienti da tutto il mondo (Romania, Stati Uniti, Francia, Indonesia, Bosnia e Italia) con il loro bagaglio di inquietudini, vecchie e nuove, di proposta, di speranza e di gioia. Guardiamoli e ascoltiamoli attentamente. Oggi più che mai».

Il periodo di residenza si concluderà con l’inaugurazione della mostra collettiva nella quale saranno esposte tutte le opere realizzate dal 17 luglio al 3 ottobre 2021(sospensione dal 4 al 24 agosto). Il gruppo degli artisti che parteciperanno alle residenze d’artista 2021 è stato selezionato fra ben 154 candidature pervenute da tutto il mondo.

