Usmate Velate, via allo screening volontario della popolazione: 112 test rapidi il primo giorno, 20 positivi

Centododici test nel primo giorno i screening della cittadinanza, venti persone positive per una percentuale del 17,8%. ”In linea con la media regionale”, commentano dal Comune. Ha preso il via martedì 17 novembre, nell’area parcheggio del Centro Sportivo di via Luini, il servizio di tampone rapido riservato ai cittadini residenti a Usmate Velate e ai lavoratori impegnati in attività che abbiano sede sul territorio comunale.

La campagna di screening per la positività al Covid 19, voluta dall’amministrazione comunale, è progettata in collaborazione con il team di Lombarda Sport e resa possibile col supporto del Gruppo comunale di Protezione Civile che ha presidiato l’area allestendo due strutture coperte. Per partecipare occorre prenotarsi per le giornate di martedì, venerdì o sabato (al numero 02 82398240 o all’indirizzo https://www.lombardasport.com), il costo calmierato è di 20 euro.

L’attesa media per eseguire il test è di 15 minuti. Il risultato è pronto in circa 10 minuti e in caso di positività viene trasmesso al medico di base, anche se eventuali positività richiedono la fattiva collaborazione della persona per attivare i percorsi sanitari previsti.

“Il tampone viene eseguito da un infermiere specializzato. Sono due i possibili risultati del test: in caso di esito negativo, non risultano infezioni in corso. In caso di risultato positivo, risulta in corso un’infezione. I risultati del tampone saranno comunicati dopo circa 10 minuti dall’esecuzione del tampone tramite il rilascio di un referto cartaceo”, fa sapere il Comune di Usmate.

