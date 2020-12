Usmate-Velate: vandali in azione nella sede degli Alpini e nel Parco Borgia. Danneggiati anche gli addobbi natalizi “Quello avvenuto nelle scorse ore è un atto vile, l’ennesimo di una serie di comportamenti ormai non più tollerabili messi in atto da chi si crede impunito” spiega Pasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza di Usmate

“Quello avvenuto nelle scorse ore è un atto vile, l’ennesimo di una serie di comportamenti ormai non più tollerabili messi in atto da chi si crede impunito. L’Amministrazione Comunale offre la piena disponibilità e collaborazione alle Forze dell’Ordine e alla vigilanza privata del territorio per far sì che i responsabili vengano individuati e rispondano delle loro azioni nelle sedi opportune. Posso però dire che siamo molti vicini ad individuare i responsabili: in quel caso, le punizioni saranno esemplari”.

È il commento di Pasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza, dopo due episodi avvenuti la scorsa notte e segnalati all’Amministrazione Comunale. Nel primo caso, si è verificato un tentativo di effrazione nella sede degli Alpini di Usmate Velate, purtroppo già oggetto di analoghi episodi nelle settimane passate. Il danno è comunque economicamente limitato. Presumibilmente le stesse persone hanno vandalizzato alcune delle luci collocate nel Parco di Villa Borgia e facenti parte del restyling stilistico che ha interessato l’area verde ad inizio 2020.

Ma ci sono stati anche danni (dopo quelli dell’8 dicembre) agli addobbi natalizi che l’Amministrazione Comunale ha collocato all’esterno del Municipio, nei pressi dell’Albero illuminato. Anche in questo caso, sono stati vandalizzati i pinetti composti di palle di Natale che arricchiscono l’aiuola posta all’ingresso del Comune. “Un gesto che non ha nessuna spiegazione e nessuna attenuante, messo in atto in un periodo dell’anno così speciale come è il Natale – afferma il Sindaco Mandelli – “

