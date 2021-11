Usmate Velate: un docente positivo al tampone, cinque classi delle medie in quarantena Cinque classi delle scuole medie di Usmate Velate in didattica a distanza dal 2 novembre dopo che un docente è risultato positivo al tampone.

Cinque classi in quarantena per il Covid alla scuola media di via Luini a Usmate-Velate. Nelle ultime ore un docente che si è sottoposto a un tampone è risultato positivo al nuovo coronavirus tanto che gli alunni di cinque aule da martedì 2 novemrbe saranno costretti a seguire le lezioni da casa attraverso la didattica a distanza per i prossimi giorni.

La notizia è stata confermata dall’amministrazione comunale informata della situazione già domenica pomeriggio 31 ottobre da parte della dirigenza scolastico dell’istituto comprensivo Mandelli. Nel frattempo la scuola media ha già avviato le comunicazioni con l’Ats per mettere al corrente l’ente sanitario della positività Covid di un insegnante e nelle prossime ore tutti gli allievi coinvolti saranno convocati per sottoporsi a loro volta al tampone molecolare. Un altro caso di coronavirus si era verificato un paio di settimane fa per una classe della scuola elementare di Usmate-Velate.

