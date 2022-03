Usmate cantieri in corso (Foto by Michele Boni)

Usmate Velate, tra i tanti lavori pubblici anche il ripristino della fontana Nell’ambito degli interventi del Comune finalizzati al rifacimento di marciapiedi e piste ciclopedonali e al superamento delle barriere architettoniche, prevista anche la sistemazione della fontana di piazza Scaccabarozzi.

Interventi su marciapiedi e piste ciclopedonali, superamento delle barriere architettoniche in più punti del territorio, sistemazione di un’area cani oltre al ripristino della fontana di piazza Scaccabarozzi a Usmate Velate. Sono numerosi i cantieri aperti sul territorio comunale in queste settimane: il primo è in via Europa, dove sono in corso le opere necessarie per concludere il completo rifacimento della pista ciclo-pedonale con nuovo manto bituminoso, ricordolatura dello spazio protetto e nuove piantumazioni adatte al contesto urbano per la sicurezza di pedoni e ciclisti.

Il secondo si trova in via Milano, nel lato che porta verso via Casati: qui la scalinata esistente, ormai usurata e pericolosa, verrà sostituita da un nuovo passaggio che supererà la barriera architettonica oggi presente e sarà composto da gradini e passerella, percorribile anche da biciclette e passeggini.

L’intervento di riqualificazione dei marciapiedi, dopo le vie Deledda, Frank e Leopardi, è giunto in via Puccini, dove si sta procedendo al rifacimento del camminamento pedonale, mentre in via Deledda è in corso il completo restyling dell’area cani con la sostituzione delle recinzioni perimetrali e nuove piantumazioni. Infine, in piazza Scaccabarozzi prenderanno a breve il via le opere propedeutiche al pieno ripristino della fontana.

«Sono numerosi i cantieri aperti, tutti finalizzati a migliorare la qualità urbana del nostro territorio e la sua fruizione – ha affermato il sindaco Lisa Mandelli – L’impegno dell’amministrazione comunale, col supporto degli uffici, prosegue ininterrotto grazie ad una pianificazione che ci permette di individuare risorse che portino alla valorizzazione degli spazi pubblici, un bene di tutti».

