Usmate Velate: quattro ore di controlli serali della polizia locale Una serata di controlli tra auto e persone per gli agenti della polizia locale di Usmate Velate sabato 12 febbraio, rispondendo così alle segnalazioni di criticità fatte dai cittadini.

Quattro ore di controlli della polizia locale a Usmate e Velate nella serata di sabato 12 febbraio. Gli agenti del comando brianzolo hanno pattugliato per quattro ore a partire dalle 20 il centro e le periferie comunali “al fine di monitorare sul campo alcune criticità segnalate dalla cittadinanza”, ha fatto sapere l’amministrazione cittadina.

Controlli sulle auto in transito e anche sulle persone, sulla scorta appunto dei problemi evidenziati dai cittadini nei mesi scorsi. Così nella zona di piazza Pertini, della biblioteca e di villa Borgia gli agenti hanno controllato alcuni maggiorenni nelle zone di ritrovo serale, così come successivamente in via Deledda, dove sono stati identificati alcuni minorenni. Intervento poi anche al Bosco della Cassinetta, dove la polizia locale “ha attuato un’opera di sensibilizzazione anche mediante il dialogo con alcune persone già note al comando”, si legge nella nota.

Per l’assessore Pasquale De Sena, la volontà di «mantenere alta l’attenzione e fare nostre le segnalazioni che ci giungono dalla cittadinanza, intervenendo in modo dissuasivo prima che repressivo e sanzionatorio. Anche da questo controllo serale, tuttavia, emerge un paese rispettoso delle regole del vivere civile, elemento decisivo per il rispetto dell’arredo urbano e di ciò che è di tutti».

