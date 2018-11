Usmate Velate, protesta alla Hilux: «Da settembre niente stipendio» Protesta dei lavoratori della Hilux di Usmate Velate che produce cd, dvd e anche dischi in vinile. I lavoratori lamentano scarsa chiarezza per il futuro : «Da settembre non riceviamo lo stipendio»

Da settembre non arriva lo stipendio, ma soprattutto non ci sono certezze per il futuro: «E’ questo il motivo che ci ha portato ad incrociare le braccia e riunirci in assemblea permanente. Abbiamo il timore che ci venga sottratto il lavoro.Presidiamo la fabbrica anche per garantirci un futuro”.

Lucia Destro, delegata sindacale,esprime così la preoccupazione dei lavoratori (32) della Hilux Technology, un’azienda di Usmate Velate che produce da anni CD e DVD e che ultimamente ha avviato anche la produzione di dischi in vinile.

“In questi anni la proprietà della Hilux Technology non ha mai presentato un serio progetto industriale – afferma Elena Dorin, Segretaria della Fiom Cgil Brianza – ed è da tempo che ci siamo accorti delle difficoltà dell’azienda di stare su un mercato che oggettivamente presenta delle forti criticità”.

Secondo i sindacati le proposte presentate di reindustrializzazione non sono sufficientemente supportate da investimenti.

