(Foto by Marco Testa)

Via Milano di Usmate, Foto Facebook (Foto by Marco Testa)

Usmate Velate: nuovo asfalto in via Milano, posa quasi conclusa Intervento inserito nel “Piano Strade 2021” è in fase di completamento i lavori di rifacimento del manto d’asfalto di via Milano, una delle più importanti arterie di Usmate Velate. Nei prossimi giorni si procederà con la segnaletica orizzontale.

Sono in fase di completamento i lavori di rifacimento del manto d’asfalto di via Milano, una delle più importanti arterie di Usmate Velate. Nei prossimi giorni si procederà con la segnaletica orizzontale per poi terminare la fase di cantierizzazione.

Si tratta di uno degli interventi inserito nel “Piano Strade 2021” predisposto dal Comune e che prevede un investimento complessivo di 160mila euro per il rifacimento asfalti e per la sistemazione di marciapiedi

