Usmate Velate, mezzi pesanti: oltre 100 sanzioni su trenta controlli della polizia locale

Gli agenti di polizia locale di Usmate Velate stanno seguendo, ormai da alcuni mesi, un ciclo di lezioni che mira a qualificarli ulteriormente in materia di autotrasporti. Momenti di aggiornamento che vanno ad integrarsi con l’attività quotidiana. E il corso sta dando i suoi frutti: le pattuglie stanno infatti operando una serie di verifiche della sicurezza dei mezzi pesanti circolanti sul territorio di Usmate Velate e sui loro conducenti. Ai primi 30 controlli sono emerse numerose trasgressioni che hanno determinato la contestazione di oltre 100 sanzioni, rilevanti anche sul piano economico.

In particolare, i controlli hanno riguardato principalmente la regolarità amministrativa dei documenti, l’efficienza dei dispositivi di equipaggiamento ed il rispetto delle ore di guida e di riposo al fine di tutelare la sicurezza stradale. La decisione di aumentare i controlli sui mezzi pesanti risponde da un lato ad una esigenza più volta manifestata dai cittadini, dall’altra è dettata dal crescente numero di incidentalità stradale riguardante questi mezzi in circolazione che ha reso nei fatti improcrastinabile un intervento a tutela dell’intera utenza della strada.

«Si tratta di una priorità voluta dall’amministrazione comunale e condivisa con il nostro corpo di Polizia locale a cui va il nostro ringraziamento per la disponibilità messa in campo – ha affermato Pasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza – Vogliamo che i nostri cittadini possano sentirsi sempre più sicuri quando percorrono il nostro territorio, da qui la decisione di aumentare il numero dei controlli su strada. Gli agenti affiancheranno questa attività alle altre già in essere, effettuandola in particolare nelle ore di maggiore concentrazione del traffico veicolare, lungo le principali arterie stradali».

