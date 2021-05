Usmate Velate, lavori di asfaltatura: via Milano, via Vittorio Emanuele e via Cadore finiscono sotto i ferri Cantieri a partire dalla seconda metà del mese di maggio, i lavori riguarderanno anche il marciapiede di via Isonzo e la cordolatura del tratto finale di via Garibaldi. entro l’estate partiranno anche i lavori di sistemazione di alcuni marciapiedi per il miglioramento della mobilità dolce.

Nelle prossime settimane per le vie di Usmate Velate prenderanno il via i lavori per il rifacimento del manto stradale su diverse vie. Ad annunciarlo è stata l’amministrazione comunale attraverso un comunicato su Facebook. Le prime vie interessate, a partire dalla seconda metà del mese di maggio, saranno via Milano, via Vittorio Emanuele e via Cadore. I lavori riguarderanno anche il marciapiede di via Isonzo e la cordolatura del tratto finale di via Garibaldi.

L’amministrazione ha fatto inoltre sapere che entro l’estate partiranno anche i lavori di sistemazione di alcuni marciapiedi per il miglioramento della mobilità dolce, in via Leopardi, via Deledda, via Anna Frank e via Puccini.

Tra le altre opere in programma ci sono anche la realizzazione di due nuovi passaggi pedonali (uno in via Cottolengo; uno in via Leonardo Da Vinci), l’allargamento del marciapiede in via Gino Bartali, la sostituzione delle cordalatura in via Tazza e via Dante, la formazione di un nuovo dosso per passaggio pedonale in corso Italia (altezza via Sauro), la formazione di due nuovi dossi in via Del Dosso.

«Al tempo stesso- continua l’amministrazione - verranno finanziate le opere per la nuova pista ciclabile di via Verdi, per riqualificare via Cavour (col rifacimento dell’asfalto, dei marciapiedi e della piazza davanti alla Grotta dedicata alla Vergine Maria) e per asfaltature di ulteriori vie bisognose».

