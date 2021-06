Usmate Velate: inaugurato il nuovo spazio comunale nell’edificio confiscato alla mafia, ci entra la polizia locale

Si trova a Velate in via Deledda e ospiterà uno sportello della polizia locale per due giorni a settimana, Afol e Sportello Stranieri. Il Comune con un investimento di 90mila euro (di cui 30mila euro sono fondi regionali) lo ha destinato a servizio pubblico.