Usmate Velate: impatto violentissimo tra un’auto e un camion, quattro feriti

Grave incidente sulla Sp177 all’altezza di Usmate Velate con quattro feriti. Venerdì pomeriggio 1° aprile verso le 17.15 si sono scontrati un’auto e un camion che viaggiavano in direzioni opposte, in prossimità di una curva. L’urto è stato violentissimo tanto che il mezzo pesante si è addirittura ribaltato ed è finito su un lato della carreggiata.

Sul posto si sono presentati l’elisoccorso, cinque ambulanze, un automedica, i vigili del fuoco e la polizia locale di Usmate Velate. Quattro uomini di età compresa tra i 27 e i 43 anni sono stati soccorsi e trasferiti negli ospedali di Vimercate, Monza, Niguarda e San Raffaele di Milano con codici verdi, gialli e rossi.

Prezioso il lavoro dei pompieri per estrarre i feriti del sinistro stradale. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico per gli automobilisti che hanno transitato lungo la sp177 dopo lo scontro tra Usmate e Arcore con lunghe code in entrambi i sensi di marcia. Sull’esatta dinamica dell’incidente stanno indagando le forze dell’ordine e secondo una prima ricostruzione l’auto avrebbe sbandato in curva finendo nella corsia opposta dalla quale sopraggiungeva il camion.

