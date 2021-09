Usmate Velate: i bambini e Gruppo Artistico 99 cancellano i vandali dal murale Gli studenti della Casati e l’associazione hanno rimesso a nuovo il murale che avevano iniziato nel sottopasso di via per Vimercate dopo che ignoti l’avevano imbrattato con bestemmie.

I vandali imbrattano il murale di via per Vimercate e i bambini della scuola elementare Casati lo sistemano. Dopo l’ennesimo e triste episodio di inciviltà da parte di qualche anonimo che ha voluto scrivere delle bestemmie sulle pareti del sottopasso usmatese danneggiando l’opera colorata dagli alunni del plesso scolastico, i bimbi, con le proprie insegnanti, mercoledì 29 settembre sono tornati a dipingere il muro.

«Dopo la brutta sorpresa i bambini della Casati non si sono fatti scoraggiare: con l’aiuto del Gruppo Artistico 99, hanno rimesso a nuovo il murale che avevano iniziato nel sottopasso di via per Vimercate – ha fatto sapere il Comune - Coperte le espressioni blasfeme, hanno completato il loro straordinario disegno che racconta l’ambiente e la natura dal loro punto di vista! Ora il murale è completato: grazie a tutti gli alunni, gli insegnanti, i volontari e gli artisti del GA99 che hanno cooperato per rendere più bella Usmate Velate».

