Usmate Velate, conto alla rovescia per i nuovi giochi alla scuola materna Rodari

Mancano pochi giorni all’inaugurazione ufficiale dei nuovi giochi alla scuola dell’Infanzia Rodari di Usmate Velate. L’evento si terrà il prossimo 4 novembre alle 10 alla presenza dell’amministrazione comunale, che ha messo a disposizione 10mila euro all’interno del Piano di Diritto allo Studio per sostituire i vecchi giochi ormai ammalorati dal trascorrere del tempo.

Sarà sicuramente una festa per i 120 piccoli alunni che frequentano il plesso scolastico. «Incontrare le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia Rodari è sempre una straordinaria festa grazie alla loro inesauribile carica di entusiasmo e di energia, ai loro sorrisi contagiosi che ci restituiscono serenità in questo periodo di emergenza sanitaria – ha affermato Luisa Mazzuconi consigliere delegato all’Istruzione. – Il Comune ha fortemente voluto questo stanziamento economico per i giochi, in modo tale da sostituire i precedenti ed offrire a tutti gli utenti strutture ancora più moderne, sicure e divertenti. L’attenzione al mondo della scuola e dell’educazione viene confermato anche grazie a questo intervento, l’ennesimo che l’amministrazione comunale ha messo in atto guardando alle esigenze delle giovani generazioni, gli adulti del domani».

