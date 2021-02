Usmate Velate: computer e smartphone senza segreti con la consulenza gratuita in biblioteca Con il contributo della consulta servizi alla persona è stato attivato il servizio “Sos Computer e Smartphone” ed è dedicato ai cittadini over 60. Un’opportunità offerta a titolo gratuito e su prenotazione.

Difficoltà con computer e smartphone: i bibliotecari ti vengono in aiuto. Il comune di Usmate Velate, in collaborazione con il personale della biblioteca civica “Alda Merini” e al contributo della consulta servizi alla persona ha infatti attivato il servizio di consulenza “Sos Computer e Smartphone”. Dedicato ai cittadini over 60 il progetto si propone come obiettivo quello di far superare le difficoltà che inevitabilmente si incontrano utilizzando computer (fissi e portali), apparecchi collegati (chiavette USB, stampanti, modem), gestione email (creazione casella mail, lettura e invio mail) e smartphone (gestione contatti, spazio memoria, fotografie, App).

Il servizio è offerto a titolo gratuito e su prenotazione. Gli utenti potranno rivolgersi alla biblioteca civica e tramite appuntamento (da prendersi telefonando al numero 0396829789 o scrivendo all’indirizzo [email protected]) potrà fissare un momento nel quale essere assistita nel superamento della problematica. La consulenza, sulla base delle disponibilità del personale e del dubbio da superare, potrà avvenire o telefonicamente o di persona.

