(Foto by i)

Usmate Velate progetto panchina europea (Foto by i)

Usmate Velate: arriva il progetto della panchina “europea” Una panchina con i colori della bandiera dell’Europa nel cortile del Comune di Usmate Velate grazie all’iniziativa promossa da alcuni ragazzi. Inagurazione lunedì 18 ottobre.

Una panchina con i colori della bandiera dell’Europa comparirà nel cortile del Comune di Usmate Velate. L’iniziativa, che vuole ribadire e riaffermare il legame fra l’Italia e la Comunità Europea, nasce dalla volontà di alcuni ragazzi, fra i quali anche una residente di Usmate Velate, di creare una raccolta fondi chiamata “Panchine Europee in ogni città”.

L’appuntamento è per lunedì 18 ottobre: con il sostegno dell’amministrazione comunale locale, i volontari del progetto si mettono al lavoro con i ragazzi della Gioventù Federalista Europea di Lecco e Monza per accendere i riflettori “sull’importanza di un’Europa forte, unita e solidale”.

Usmate Velate parteciperà, così, ad un progetto al quale hanno aderito già diverse altre cittadine, fra cui Lecco, Avellino, Latina, Pesaro e Fano.

«L’Unione Europea è caratterizzata da un modello sociale che costituisce per i cittadini uno straordinario patrimonio di valori comuni – ha affermato Irene Aggiudicato, consigliere con delega alle Politiche Giovanili – Sostenendo questa iniziativa, l’amministrazione comunale di Usmate Velate si schiera concretamente al fianco dei diritti umani, d’impresa, di cultura, di ambiente e di comunicazione che rappresentano la base su cui poggia lo sviluppo della nostra società. La proposta per la realizzazione di questa panchina mi è arrivata da una cittadina di Usmate Velate, l’ho accolta e condivisa con la giunta perché credo che sia fondamentale far crescere nei giovani della nostra comunità un senso di appartenenza all’Unione Europea».

«Auspichiamo che sempre più cittadini si riconoscano integralmente negli imprescindibili valori su cui poggia la nostra Europa e che, anche attraverso questa semplice iniziativa, possano sentire gli organi legislativi comunitari più vicini agli interessi, ai bisogni e alle esigenze delle realtà comunali locali» ha aggiunto il sindaco di Usmate Velate, Lisa Mandelli che sarà presente all’inaugurazione ufficiale della panchina prevista per il pomeriggio di lunedì 18 ottobre.

