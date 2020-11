Usmate Velate: altre due vittime Covid, sono 55 i contagiati in una sola settimana Usmate Velate mostra i sintomi della diffusione del coronavirus in Brianza: con due altre vittime (sette totali), ha contato 55 contagi in una settimana ed erano stati 50, in totale, fra marzo e settembre.

Il Comune di Usmate Velate annuncia due altri decessi per Covid-19, che porta il totale dall’inizio della pandemia a sette. «La pandemia ci sta mettendo a dura prova dal punto di vista non solo sanitario, ma anche sociale ed economico - ha detto il sindaco Lisa Mandelli dopo avere portato le condoglianze dell’amministrazione comunale alle famiglie -. Il Comune sta lavorando senza sosta per garantire la totalità dei servizi alle persone costrette in casa per positività a covid-19 o per quarantena preventiva».

In una settimana Usmate Velate ha registrato 55 nuovi positivi (237 totali da febbraio), mentre nel mese di ottobre era state complessivamente 132 (e non 13 come scritto in prima stesura, ndr) le persone contagiate, contro le 50 contate da marzo a settembre: un sintomo evidente della diffusione del virus in Brianza in questa fase.

© RIPRODUZIONE RISERVATA