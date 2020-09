Usmate Velate: 61enne investito in centro, muore all’ospedale di Vimercate Un uomo di 61 anni di Usmate Velate è stato investito in corso Italia nella serata di venerdì 4 settembre: è morto all’ospedale di Vimercate. Alla guida dell’auto che lo ha investito un usmatese di 55 anni.

Investimento mortale nella serata di venerdì 4 settembre a Usmate Velate. Intorno alle 20.15 un uomo alla guida della sua auto, usmatese di 55 anni, ha investito un concittadino di 61 anni in corso Italia, la lunga e trafficata strada che attraversa l’intero comune del Vimercatese. Sul posto i soccorritori e i militari del radiomobile e della stazione di Arcore. L’uomo investito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Vimercate, dove è morto. L’investitore è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale ed è risultato negativo al test alcolemico. La vittima è Ambrogio Sala, dirigente dell’Asd Nuova Usmate, che lo ha ricordato così:

© RIPRODUZIONE RISERVATA