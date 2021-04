Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Usmate Velate, 46 osservazioni al piano urbano del traffico: «Partecipazione importante» Si è conclusa con 46 osservazioni la fase partecipativa per il nuovo Piano Urbano del Traffico del comune di Usmate Velate. Soddisfazione dell’a.ssessore con delega alla Viabilità.

Si è conclusa la fase partecipativa per il nuovo Piano Urbano del Traffico del comune di Usmate Velate. Sono state 46 le osservazioni pervenute dai cittadini in relazione al documento strategico che nell’ottica dell’amministrazione porterà sensibili miglioramenti alla viabilità locale.

Tutte le proposte verranno valutate dal tecnico estensore e poi per poi proseguire con l’iter istituzionale che prevede i passaggi in Commissione e l’approvazione del Put in consiglio comunale.

“L’importante partecipazione riscontrata dimostra la sensibilità della cittadinanza su un argomento strategico quale la viabilità e la mobilità locale - afferma Pasquale De Sena, assessore con delega alla Viabilità - Siamo soddisfatti del riscontro avuto e, già nelle prossime settimane, procederemo con la valutazione delle idee che ci sono state sottoposte. L’iter per la definizione del nuovo Piano Urbano del Traffico entra quindi nel vivo, con l’obiettivo di giungere all’approvazione definitiva entro il periodo estivo”.

È possibile consultare il Piano sul sito internet comunale.

