Usmate: vaccini ai ragazzi disabili e la maglietta con le tegole anti Covid che dà una mano a Terra di Mezzo

Arrivano i vaccini anti-Covid e anche dei fondi a sostegno del centro diurno Terra di Mezzo di Usmate. Venerdì 2 aprile, l’équipe mobile di Asst Brianza coordinata da Ezio Goggi e Simona Elli, rispettivamente direttore medico e responsabile infermieristico dell’area territoriale dell’Azienda socio sanitaria della Brianza, vaccinerà i 12 ragazzi di Terra di Mezzo oltre a quelli dei centri diurni di “Offerta Sociale”, a Usmate, Cornate e Vimercate.

Tra l’altro il centro diurno usmatese che si occupa di riabilitazione di ragazzi con disabilità psichiche più o meno gravi o complesse è gemellato con l’Associazione di Promozione Sociale Jonas 5 di Lanusei, in Sardegna. Proprio a Lanusei c’è un laboratorio di grafica e stampa: di qui l’idea di disegnare e produrre t-shirt con riprodotte icone che richiamano le regole principali anti contagio Covid, a cui siamo abituati da oltre un anno: l’uso delle mascherine, il rispetto del distanziamento, il lavaggio costante delle mani.

Ebbene l’intero ricavato della vendita on line della maglietta sarà destinato a Terra di Mezzo di Usmate per l’acquisto di arredi e materiale da giardino. «Originariamente – racconta Marisa Marchi, Coordinatrice di Terra di Mezzo – la struttura di Lanusei, con i suoi ragazzi e i loro familiari, s’era prestata nei mesi scorsi ad ospitare i nostri giovani in Sardegna, durante l’estate. Poi la pandemia e la sua recrudescenza ha fatto tramontare questo bellissimo progetto. Speriamo di poterne riparlare per l’estate del prossimo anno. Intanto li ringraziamo per questa raccolta fondi».

