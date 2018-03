Usmate, spaccata al centro commerciale Il Gigante: rubati sigarette e gratta e vinci

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Spaccata nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 marzo al centro commerciale Il Gigante di Usmate Velate, in via Vivaldi. Ignoti, dopo aver infranto la vetrata di una porta d’ingresso , si sono introdotti nella galleria commerciale e, raggiunta una ricevitoria tabaccheria, la numero 10, forzato il bancone, hanno asportato alcune stecche di sigarette e gratta e vinci in corso di quantificazione. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

