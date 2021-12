Usmate, raddoppiati i positivi al Covid 19: sono passati da sei a sedici. Il sindaco chiede prudenza «Nell’elenco dei positivi -rivela il sindaco Lisa Mandelli- figurano bambini, persone di mezza età e anziani, un quadro da monitorare con una particolare attenzione». Intanto sono 1.351 i cittadini che hanno aderito alla nuova campagna vaccinale per ricevere la dose booster.

Erano 6, sono diventati 16. Sono i cittadini residenti a Usmate Velate che risultano positivi al Covid-19 al 7 dicembre. Il dato è dell’ATS di Monza e Brianza che lo ha comunicato al Sindaco Lisa Mandelli.

“Occorre prudenza e responsabilità nei comportamenti messi in atto quotidianamente e in particolare in vista dell’approssimarsi delle festività natalizie, quando aumentano le occasioni di incontro e di relazione - afferma la sindaca - I nuovi casi, peraltro, confermano come il virus non guardi in faccia nessuno: nell’elenco dei positivi figurano bambini, persone di mezza età e anziani, un quadro da monitorare con una particolare attenzione. D’altro canto, invece, rivolgo un plauso ai miei concittadini che hanno compreso l’importanza della vaccinazione e decidono di proteggere sé stessi e gli altri”.

Su una popolazione complessiva di 10.407 persone (numero che comprende anche i minori di 5 anni), 7.633 sono i vaccinati con una dose e 8.278 le persone che hanno completato il primo ciclo vaccinale ricevendo due dosi o la dose unica.

Cresce rapidamente il numero di persone che hanno già ricevuto la dose addizionale, ovvero la terza dose: sono 1.351 i cittadini che hanno aderito alla nuova campagna vaccinale per ricevere la dose booster.

