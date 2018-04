Usmate, la foto via chat: i vicini di casa mettono in fuga i ladri con allarmi e clacson I ladri prendono di mira il Villaggio dei Pini a Usmate Velate, ma grazie al Controllo del vicinato, i residenti riescono a sventare un furto. È successo una settimana fa e la mobilitazione è partita da un messaggio in chat. Il controllo di vicinato ha sventato due furti su tre a Usmate alta.

I ladri prendono di mira il Villaggio dei Pini a Usmate Velate, ma grazie al Controllo del vicinato, i residenti riescono a sventare un furto. È successo una settimana fa, sabato 24 marzo, e una grande mobilitazione di cittadini li ha messi in fuga.

In serata il provetto Arsenio Lupin ha forzato la persiana di un’abitazione attorno alle ore 20, ma non ha avuto il tempo di entrare all’interno della casa. I proprietari, che al momento si trovavano fuori, hanno infatti ricevuto la foto del ladro proveniente dalla telecamera installata in giardino. Subito la foto è stata girata sulla chat del Cdv e nel giro di pochi secondi i vicini sono usciti facendo partire gli allarmi di casa e suonando i clacson delle automobili, riuscendo così a mettere in fuga il ladro. Sul posto sono successivamente intervenuti i carabinieri. Raccolte le testimonianze, i militari hanno lodato l’operato dei vicini di casa, intervenuti in modo efficace senza esporsi ad alcun rischio. Un intervento che certifica il sistema ormai instaurato sul territorio usmatese, dove il Cdv opera ormai da un paio d’anni e che, proprio grazie al mutuo aiuto tra vicini di casa, riesce spesso a sventare furti: pratiche di buon vicinato che funzionano. Visto il mancato furto di sabato, i ladri sono però tornati nella serata di domenica a bussare al Villaggio dei Pini, in ben due occasioni.

Nel primo caso, hanno rotto la finestra di una delle abitazioni, ma subito è scattato l’allarme. I vicini allertati dal rumore sono immediatamente intervenuti e i ladri sono scappati. Nel secondo caso invece sono riusciti a portare a termine il colpo.

Hanno preso di mira un’abitazione con persiane aperte e senza antifurto né inferriate. Il gioco per loro è stato semplice: hanno rotto un vetro e si sono introdotti nell’appartamento, arraffando oro e oggetti preziosi. Non essendoci stati segnali e non avendo udito alcun rumore, i vicini non sono intervenuti e i ladri sono riusciti a dileguarsi con un ricco bottino.

Vista la situazione delicata nell’area di Usmate alta, dove si trova proprio il Villaggio dei Pini, i residenti hanno chiesto maggiori interventi ad amministrazione e forze dell’ordine attraverso alcune iniziative volte ad aumentare la sicurezza, in modo da poter far tornare la zona a livelli di normalità. Quella di Usmate alta è l’area che, nelle scorse settimane, è risultata la più colpita dai ladri.

