Usmate: evade dagli arresti domiciliari per una passeggiata, fermato dai carabinieri I carabinieri l’hanno pizzicato fuori dalla sua abitazione, dove era ristretto agli arresti domiciliari, e l’hanno di nuovo arrestato e portato nella sua dimora in attesa del processo per direttissima durante il quale il giudice deciderà se aggravare la misura cautelare. È successo mercoledì 10 gennaio a Usmate.

È accaduto mercoledì 10 gennaio, nel pomeriggio, in via Medaglie d’Oro, a Usmate Velate: i militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Monza, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato P. G., 52 anni, un volto già noto. Infatti, da un controllo in banca dati, è emerso che era sottoposto agli arresti domiciliari. Bloccato, l’uomo è stato riaccompagnato nella sua abitazione.

