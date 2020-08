Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Usmate: asili e scuole d’infanzia, il Comune distribuisce i soldi della Regione. Per istituti e famiglie 45mila euro Il sindaco di Usmate Lisa Mandelli: «La destinazione delle risorse va nella direzione di aiutare le strutture del territorio a sostenere le spese di gestione, sia nel supportare le famiglie che potranno ricevere sostegno mediante contributi, accedendo ai Bandi pubblici rivolti ai nuclei con figli frequentanti l’Asilo Nido e la Scuola dell’Infanzia».

Dalla Regione 45mila euro a Usmate Velate per il sostegno del sistema integrato di «Educazione e Istruzione 0-6 anni», nidi e scuola per l’infanzia. Ecco come ha deciso di usare i soldi il Comune.

“In accordo con il consigliere delegato all’Istruzione Luisa Mazzuconi, ed alla luce della grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19, abbiamo ritenuto di destinare le risorse ricevute da Regione Lombardia in coerenza con la programmazione dei nostri bandi comunali e alla luce delle richieste pervenute dalla Scuola dell’infanzia “Sant’Anna”, dalla Scuola materna “F. e G. Fracaro”, e dagli asili nido “Terraluna”, “Belli e monelli”, e “F. e G. Fracaro” – spiega Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – la destinazione delle risorse va nella direzione di aiutare le strutture del territorio a sostenere le spese di gestione, sia nel supportare le famiglie che potranno ricevere sostegno mediante contributi, accedendo ai Bandi pubblici rivolti ai nuclei con figli frequentanti l’Asilo Nido e la Scuola dell’Infanzia”.

Quasi 8mila euro saranno destinati al Bando Nidi 2020/2021 per contributi alle famiglie dei bambini che frequentano gli asili nido del territorio convenzionati con il Comune; 6mila euro, divisi equamente, andranno a parziale ristoro del mancato o ridotto introito di rette tra marzo e giugno di quest’anno per gli asili nido “F. e G. Fracaro”, “Terraluna” e “Belli e Monelli”.

Diecimila euro sono andati alla Scuola dell’infanzia paritaria “Sant’Anna” per supportare le spese di gestione, stessa somma per la scuola materna paritaria “F. e G. Fracaro”

Gli ultimi 10mila euro verranno destinati al Bando Infanzia 2020/202, per contributi alle famiglie dei bambini che frequentano le scuole non statali dell’infanzia del territorio convenzionate con il Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA