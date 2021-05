Usmate: anche la progettazione del campo sintetico al centro sportivo nella variazione di bilancio comunale Previsti inoltre fondi per la manuntenzione delle scuole medie, interventi in Villa Borgia e di efficientamento energetico in strutture comunali. Ottomila euro indirizzati saranno alla manutenzione straordinaria delle aree cani del territorio.

Manutenzione scuole e aree cani, efficientamento energetico, progettazione del campo di calcio in erba sintetica presso il Centro Sportivo e quella per gli interventi in Villa Borgia: questi sono alcuni dei progetti a cui l’amministrazione comunale di Usmate Velate ha destinato risorse con la variazione di bilancio portata in approvazione durante il consiglio comunale di venerdì 30 aprile.

Più nel dettaglio: «Quarantamila euro saranno destinati alla manutenzione delle scuole medie e 10mila euro per affidare un incarico di efficientamento energetico degli edifici comunali - si legge nel comunicato del Comune -. Massima attenzione agli amici animali con 8mila euro indirizzati alla manutenzione straordinaria delle aree cani del territorio, con un generale restyling che avverrà nel corso dell’anno. L’avanzo di amministrazione servirà anche per sostenere economicamente l’incarico per la progettazione di interventi in Villa Borgia (20mila euro), dando così la possibilità al progetto di riqualificazione della dimora di entrare definitivamente nel vivo».

Nella variazione figurano inoltre 35mila euro per finanziare la progettazione definitiva del campo di calcio in erba sintetica presso il Centro Sportivo: «Un passaggio tecnico necessario per pianificare la realizzazione di un campo polifunzionale - prosegue il comunicato - la riqualificazione dell’impianto di illuminazione sui campi da gioco e la riqualificazione necessaria per rendere ancora più moderno l’intero impianto»

