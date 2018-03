Usmate: agli arresti domiciliari, evade di notte per una passeggiata Invece di dormire, è stato pizzicato dai carabinieri della stazione di Arcore mentre passeggiava a Usmate Velate, in via Cavour. Nulla di male se non fosse che P.G., un 53enne italiano residente in città, dopo una verifica nella banca dati, è risultato sottoposto agli arresti domiciliari.

Invece di dormire, è stato pizzicato dai carabinieri della stazione di Arcore mentre passeggiava in via Cavour, a Usmate Velate. Nulla di male se non fosse che P.G., un 53enne italiano residente in città, dopo una verifica nella banca dati, è risultato sottoposto agli arresti domiciliari. Per questo motivo l’uomo è stato di nuovo arrestato e riaccompagnato nella sua abitazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA