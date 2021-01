Urto tra due auto a Senago, una si ribalta e slitta per 40 metri: illeso il guidatore Lo scontro nella centralissima via Varese, nel pomeriggio di mercoledì 20 gennaio. Senza ferite il 19enne alla guida della vettura che è finita sottosopra. Ad andare in ospedale sono stati invece i due occupanti dell’altra vettura. La strada è stata chiusa al traffico per due ore.

Sembra essere una mancata precedenza la causa del grave incidente avvenuto alle 12,30 di mercoledì 20 gennaio in via Varese. Dalla ricostruzione effettuata dalla Polizia locale emerge che una Ford Fiesta, guidata da un 19enne di Limbiate, stava viaggiando verso il centro cittadino quando, all’altezza di via Groane, si è scontrata con una Toyota Yaris, impegnata in una manovra di svolta a sinistra.

La Fiesta è decollata e si è cappottata finendo a 40 metri di distanza dal luogo dell’impatto e urtando anche una Citroen ferma allo stop di via Groane. Se il giovane limbiatese è uscito illeso, il 30enne senaghese alla guida della Yaris e il suo passeggero sono stati portati in ambulanza in codice giallo all’ospedale di Niguarda. La strada è stata chiusa al traffico per due ore.

