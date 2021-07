Vimercate rendering Villa Gargantini Piatti via Garibaldi (Foto by Michele Boni)

Urbanistica in fermento a Vimercate: case e studi nell’ex Agenzia delle Entrate Cantieri che partono, ripartono o potrebbero avviarsi. Dopo la pubblicazione sul Burl del nuovo Piano generale del territorio ci sono almeno tre grandi aree che sembrano prossime a ridisegnare alcuni spazi della città.

Innanzitutto è ripreso il cantiere di via Vittorio Emanuele alle spalle di Spazio Città dopo più di cinque anni di stop. A realizzare una struttura residenziale e commerciale è la Farcasa Srl subentrata alla Redaelli Costruzioni. In secondo luogo proprio in questi giorni l’Amministrazione Sartini ha adottato il piano di riqualificazione dell’antica Villa Gargantini Piatti di via Garibaldi che fino a 20 anni fa ospitava l’Agenzia delle Entrate. Il progetto dell’architetto Marco Erba è stato avanzato dall’Immobiliare Giau e prevede una parte residenziale e una parte dedicata a studi professionali.

Infine è stata protocollata lunedì 19 luglio una richiesta di permesso di costruire nell’ex area Ibm per realizzare un impianto produttivo di imballaggi per la società tedesca Progrup.

