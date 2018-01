Uomo investito da un treno alla stazione di Monza FOTO - Grave incidente alla stazione di Monza nella serata di lunedì 8 gennaio: un uomo è stato investito da un treno della linea per Lecco. È successo intorno alle 18 e tutte le linee in transito dallo snodo sono state bloccate per permettere in sicurezza il lavoro dei soccorritori. Traffico ripreso alle 19.30.

Grave incidente alla stazione di Monza nella serata di lunedì 8 gennaio: un uomo è stato investito da un treno della linea per Lecco sul binario 4 (il treno per Como-Chiasso si è fermato per i soccorsi), è stato soccorso in codice rosso e poi trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo. È successo intorno alle 18 e tutte le linee in transito dallo snodo sono state bloccate per permettere in sicurezza il lavoro dei soccorritori.



Monza Incidente ferroviario stazione

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Sul posto i vigili del fuoco, arrivati dalla parte di piazza Castello, ambulanza e automedica, polizia e polizia ferroviaria, personale di Rfi.

Avviate le indagini per ricostruire la dinamica, non sembrerebbe essere stato un gesto volontario, e risalire all’identità della persona coinvolta che forse stava attraversando.

La circolazione è ripresa poco prima delle 19.30. Trenord informa della possibilità di ulteriori ritardi - inizialmente indicati in 60 minuti - per ripercussioni.

