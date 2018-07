Uomo investito a Cucciago, bloccati i treni della Milano Chiasso che passa in Brianza Un uomo è stato investito ed è deceduto a Cucciago e la tragedia ha avuto ripercussioni sulla linea ferroviaria Milano Chiasso che passa per la Brianza: ritardi e cancellazioni

Non c’è pace neanche di domenica per i treni della tratta s11 quella che collega Milano con Como e Chiasso e che passa per la Brianza.

Alle 8.30 di domenica 1 luglio si è verificato un incidente a Cucciago che ha mandato in tilt la linea con ritardi anche di 120 minuti e cancellazioni. Un uomo è morto sotto un treno per cause ancora in via di accertamento, ma la tragedia ha comportato in pratica il blocco della linea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA