Uomo fuori controllo, all’ospedale di Vimercate arrivano i carabinieri

Momenti di agitazione nella mattina di martedì 24 agosto in ospedale a Vimercate: un uomo ha dato in escandescenza malmenando alcune persone e danneggiando oggetti, prima di essere immobilizzato dal personale di sicurezza e da due pattuglie di carabinieri.

Il soggetto, un cittadino residente a Mezzago con problemi psichici, è arrivato in ospedale in ambulanza pare per via di uno stato di forte agitazione che però, sul posto, è peggiorato. Sembra abbia inveito confusamente contro lo Stato e abbia sbattuto contro una vetrata per poi creare confusione nella chiesa e malmenare alcuni presenti. La situazione è tornata alla normalità quando l’uomo è stato bloccato e sedato. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e non si sono registrati grossi danni.

