Università Milano Bicocca: il genio musicale del caratese Filippo Gorini per celebrare i dottorandi Una sua lectio magistralis su Bach caratterizzerà la cerimonia di proclamazione di 270 dottori in ricerca che si terrà martedì 5 ottobre

Sarà una lectio magistralis del maestro Filippo Gorini (di Carate Brianza) su Bach e su uno dei capolavori immortali della musica, “L’Arte della Fuga”, a celebrare i 270 studenti dei corsi di dottorato dell’Università di Milano-Bicocca che verranno proclamati dottori di ricerca.

L’appuntamento per la cerimonia di proclamazione è per martedì 5 ottobre, alle 10, nell’aula magna dell’ateneo milanese. un evento che potrà essere seguito in diretta streaming. (Informazioni al link https://www.unimib.it/proclamazionephd2021).

I saluti istituzionali introdurranno la lectio magistralis, una lezione in forma di concerto al pianoforte, di Filippo Gorini, dal titolo “L’Arte della Fuga di Johann Sebastian Bach. Il fascino del frammento nella storia del pensiero umano”. Dopo di che avverrà la proclamazione dei dottori.

Gorini è stato vincitore nel 2015 del Concorso “Telekom-Beethoven” di Bonn nel quale ha inoltre ricevuto due premi del pubblico, a soli venticinque anni Filippo Gorini è uno dei più interessanti talenti della sua generazione. Nel 2020 ha ricevuto il “Borletti Buitoni Trust Award”, prestigioso riconoscimento internazionale, con il sostegno del quale è in corso di realizzazione un progetto di approfondimento multidisciplinare sull’”Arte della fuga” di Bach. Tra i suoi prossimi impegni in programma: recital alla Wigmore Hall di Londra e al ConcertgebNei suoi programmi concerti a Londra, Amsterdam e in Austria.

