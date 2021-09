Università, giornata di test per Medicina e Odontoiatria: l’Insubria per i candidati brianzoli, +22% a Milano Bicocca Venerdì 3 settembre è stato il giorno della prova nazionale di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e in Odontoiatria per l’anno accademico 2021/2022. L’Università dell’Insubria ha organizzato il test per i candidati residenti nelle province di Varese, Como, Lecco e Monza e Brianza.

I candidati residenti nelle province di Varese, Como, Lecco e Monza e Brianza si sono presentati in 1.437 tra Malpensa Fiere a Busto Arsizio (608) e Lario Fiere a Erba (829); erano 4.025 i candidati che hanno scelto Milano Bicocca come prima preferenza per l’iscrizione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria: 729 in più rispetto al 2020, ovvero +22 per cento sull’anno precedente.

Venerdì 3 settembre è stato il giorno della prova nazionale di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e in Odontoiatria per l’anno accademico 2021/2022.

Come nel 2020, l’Università dell’Insubria ha organizzato il test per i candidati residenti nelle province di Varese, Como, Lecco e Monza e Brianza, indipendentemente da quale ateneo sceglieranno. Erano 1.511 iscritti, hanno sostenuto la prova in 1437.

In tutta Italia le domande sono state 77.376, a fronte di 15.273 posti a bando, di cui 14.020 per Medicina e chirurgia e 1.253 sono per Odontoiatria.

Per i candidati che sceglieranno l’Università dell’Insubria i posti sono 154 per il corso di Medicina e chirurgia e 20 per Odontoiatria e protesi dentaria, quest’ultimo valutato come il migliore d’Italia nella recente classifica Censis. Un posto per ciascun corso è inoltre riservato ai cittadini non comunitari residenti all’estero.

I posti all’Università Bicocca sono 140 per Medicina e chirurgia e 26 per Odontoiatria e protesi dentaria. Record di candidati anche per ’Medicine and surgery’, il corso di laurea magistrale in lingua inglese.

Per la prova di ammissione sono state seguite le misure ministeriali anti-Covid19: controllo del Green Pass, del documento d’identità e autocertificazione Covid19, misurazione della temperatura, uso della mascherina Ffp2 in tutte le fasi della prova, igienizzazione delle mani e rispetto del distanziamento.

I candidati hanno avuto a disposizione cento minuti per rispondere a sessanta domande di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica, con cinque opzioni di risposta per ogni quesito. I test di tutta Italia saranno corretti da Cineca, il Consorzio interuniversitario che si occuperà di elaborare la graduatoria nazionale di merito, che verrà pubblicata il 28 settembre 2021 sul portale Universitaly.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA