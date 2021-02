Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Un’inondazione ha distrutto l’asilo in Brasile: appello da Bernareggio per aiutare Rosetta Dal Comune chiesto un sostegno per contribuire alla ricostruzione e al riavvio del progetto di Rosa Brambilla, da decenni impegnata ad aiutare i più piccoli dell’immenso Paese sudamericano.

Un appello per dare un aiuto agli Amici di Rosetta. È quello che il comune ha lanciato per dare un sostegno al progetto di Rosa Brambilla, originaria di Bernareggio e da decenni impegnata ad aiutare i più piccoli in Brasile, che a inizio febbraio ha subito gravi danni a causa di una forte inondazione che ha sommerso l’asilo Etelvina e ha distrutto tutto.

La comunità bernareggese, negli anni, ha sostenuto il progetto con le iniziative nell’ambito di “Solidarietà con gusto” e ora l’amministrazione chiede uno sforzo in più per favorire il ritorno dei bambini all’asilo il più presto possibile.

«È necessario ristrutturare e riacquistare tutto il materiale perso: i letti dei bambini, i mobili, la cucina, i computer, i giochi, il materiale didattico - ha spiegato Rosetta Brambilla - e occorrerà anche ridipingere le pareti e ricostruire alcuni muri. Solo unendo le nostre forze possiamo ricominciare insieme». Per contribuire alla ricostruzione, fino al 28 febbraio, è possibile donare su https://bit.ly/3pRYEHK.

