Un’idea a Besana in Brianza: creare il cimitero per gli animali di affezione Gatti e cani, soprattutto, ma non solo: perché non creare un cimitero per gli animali di affezione? L’ipotesi arriva da Besana in Brianza ed è stata sottoposta da Forza Italia all’assessore ai lavori pubblici.

Arriva dal centrodestra di Besana in Brianza la proposta di uno spazio di sepoltura per gli animali d’affezione. Cani e gatti, principalmente. Ma non solo loro. «Singolare una richiesta che ci è pervenuta ma che abbiamo colto con entusiasmo e portato all’attenzione dell’assessore Casiraghi: uno spazio dedicato per la sepoltura dei nostri amici a quattro zampe. Infatti sono sempre più in crescita le domande di sepoltura per gli animali domestici, nonostante ciò non esiste una legge italiana a livello nazionale che regoli la materia in questione ma riteniamo che ci sia la possibilità nel nostro territorio esteso di portare avanti tale richiesta» ha scritto sull’ultimo numero dell’informatore comunale “Il Besanese” Diego Crippa, in passato volto noto del consiglio comunale e oggi vicecoordinatore di Forza Italia a Besana.

Crippa ha firmato l’articolo politico di “Noi - Centrodestra Besana”, lista che nelle amministrative 2019 aveva sostenuto il sindaco Emanuele Pozzoli con i simboli di Forza Italia e Fratelli d’Italia.

L’idea portata all’attenzione dell’assessore ai Lavori pubblici Luciana Casiraghi è “singolare, come dicevo, non perché non sia importante ma perché vede una sensibilità verso i nostri amici a quattro zampe, sensibilità forse recuperata in un periodo che ci vede sempre più nelle nostre case con i nostri affetti a 360 gradi”. Aggiunge a voce l’azzurro: «Questa è un’istanza che ci è arrivata da più parti, da diversi cittadini. È già qualche anno che esiste un’esigenza del genere, che va letta non solo sotto il profilo affettivo, ma anche per fornire un servizio ai cittadini». L’assessore Casiraghi, che sottoporrà la proposta alla giunta, dice che «la valuteremo seriamente, non precludiamo nulla».

