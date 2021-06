Un’estate da giocolieri: il centro estivo al Circo Clap di Monza Torna la proposta del Circo Clap di Monza di un centro estivo per bambini da 6 a 11 anni tra giocoleria, equilibrio, clownerie e molto altro

Prenderà il via il 28 giugno la prima settimana di centro estivo circense, promosso dalla scuola di circo Clap. Sotto il tendone in via Eugenio Baioni a Monza i bambini da 6 a 11 anni potranno sperimentare la magia del circo, provando le tante discipline artistiche: dai clown al teatro, dalla giocoleria all’equilibrio.

«Saremmo dovuti partire già lo scorso 14 giugno con il primo gruppo, ma purtroppo non abbiamo raggiunto un numero sufficiente di adesioni – spiega Alessandra Veronese, una delle insegnanti del centro estivo -. A complicare il calendario dei genitori c’è stata anche la pianificazione della seconda dose di vaccino e la conseguente prenotazione delle vacanze. Per questo la maggior parte delle adesioni l’abbiamo registrata nelle settimane di agosto e settembre».

Le lezioni inizieranno il 28 giugno con il primo gruppo di cinque bambini. «Arrivano affascinati dalla magia del circo che rientra nell’immaginario di ogni bambino – continua Veronese -. Non c’è un’età ideale per iniziare a praticare le discipline circensi. Durante l’anno proponiamo lezioni anche ai piccolini della scuola dell’infanzia. Certo, quando iniziano ad avere 7, 8 o 9 anni le capacità di coordinazione sono più sviluppate e in poco tempo riescono a raggiungere grandi risultati, magari con strumenti come il diablo o il piattino cinese».

«Il circo è un contenitore – continua Alessandra Veronese – ognuno può trovare la sua predisposizione tra le tante discipline proposte, aumentare così la propria autostima». Un percorso, quello circense, particolarmente indicato per i bambini con problematiche relazionali e comportamentali. «Lavoriamo tanto sul gruppo, insegniamo ai bambini ad accogliere ciascuno e a valorizzare le capacità di tutti».

I corsi avranno cadenza settimanale fino al 10 settembre (tutto luglio, le settimane dal 2 al 7 agosto e dal 23 al 27 agosto e poi dal 30 agosto al 3 settembre e dal 6 al 10 agosto). Il costo dell’iscrizione è di 150 euro a settimana e comprende tre pasti. È prevista la possibilità di svolgere i compiti delle vacanze. Per info e prenotazioni: [email protected] o 349.550.89.15.

