Un’estate all’aperto a Cavenago: il Comune punta a eventi per valorizzare le Foppe Il Comune di Cavenago sta lanciando una serie di eventi per l’estate che si terranno soprattutto all’aperto: diverse le location scelte, si punterà a valorizzare l’area delle Foppe.

Sarà un’estate ricca di appuntamenti per il Comune di Cavenago. L’amministrazione comunale ha infatti pubblicato il programma degli eventi che terranno compagnia alla cittadinanza nei prossimi mesi. Diverse le proposte in programma: spettacoli teatrali e musicali, passeggiate nella natura, letture e giochi. «Far ripartire la cultura per noi è una priorità - il commento entusiasta dell’assessore alla Cultura Irene Erba -. Per questo, non appena ci è stato consentito, ci siamo rimboccati le maniche. Ci siamo messi al lavoro e abbiamo chiesto un grosso sforzo agli uffici per offrire una programmazione culturale ambiziosa e originale. Speriamo che il nostro programma possa essere l’opportunità di vivere insieme un’estate all’insegna della cultura, del divertimento e di una rinnovata serenità».

Gli spettacoli si terranno di volta in volta in diverse cornici del paese: «Le location che abbiamo individuato sono diverse, con un occhio di riguardo per i nostri spazi all’aperto, i nostri parchi e, come promesso, alla nostra area naturalistica delle Foppe - prosegue l’assessore -. Questa è per noi una preziosa occasione per valorizzare le foppe, con il patrocinio di Parco Agricolo Nord Est, dopo i lavori di sistemazione che abbiamo portato avanti negli ultimi mesi”. Il cartellone completo delle iniziative è consultabile sul sito web del comune. La prima si terrà il 5 giugno nel parco delle foppe e prevede una passeggiata esperienziale per famiglie organizzata da DelleAli teatro.

Le iniziative sono tutte gratuite con prenotazione obbligatoria.

