Un’altra spaccata a Ceriano: dopo il bar il negozio di telefonia, ingenti danni

Spaccata nella notte tra sabato 29 e domenica 20 settembre, attorno alle 3, al Lella Market di piazza Diaz, a Ceriano Laghetto: una banda di sconosciuti ha sfondato la vetrina del negozio usando come ariete un furgone risultato rubato poco prima a Solaro. Il bottino alla fine è stato di una trentina di telefoni cellulari. Ben più gravi i danni provocati. L’episodio viene solo dieci giorni dopo un altro assalto simile in un bar che sta proprio accanto al negozio di telefonia.

I malviventi hanno lanciato il furgone in retromarcia contro la saracinesca del negozio, completamente sfondata, e provocando danni anche a una panchina e ad un lampione. Nel locale, per fare più in fretta, uno dei ladri ha sfondato i mobili che contenevano i telefonini usando un’ascia.

