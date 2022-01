Una vita nella scuola, Vimercate e Busnago danno l’addio al preside D’Ambrosio

In pensione dal 2000, originario di Avellino e giunto in Brianza nel 1968, per numerosi anni ha diretto l’istituto comprensivo di Busnago. Mancato a 83 anni, lascia la moglie Luisa e i figli Patrizia ed Enzo.