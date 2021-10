Una serata su Dante Alighieri con la parrocchia di Tregasio La parrocchia di Tregasio organizza una serata per approfondire la figura di Dante Alighieri.

In occasione della “Festa del Ringraziamento” la parrocchia di Tregasio organizza per venerdì 15 ottobre una serata su “Dante. L’uomo, il poeta, il mito” a cura del giornalista e critico d’arte Luca Frigerio. L’appuntamento è in chiesa a Tregasio alle 21. Ingresso libero muniti di green pass. I volontari della “Festa del Ringraziamento” nell’impossibilità, causa Covid, di far festa in modo tradizionale con carri, cibo, balli, giochi, caldarroste e chi più ne ha metta hanno optato per un menù da asporto da ritirare domenica 17 ottobre; i piatti vanno prenotati entro giovedì 14 ottobre nei negozi della frazione o, in alternativa, mandando una mail a [email protected]

