Una rete di colonnine per la ricarica delle E-bike sulle alpi della Lombardia: Aevv Impianti (Acsm-Agam) vince la gara Sarà la società del gruppo Acsm-Agam Aevv Impianti a realizzare la rete di collonine per la ricarica delle E-bike sui monti della Lombardia.

Oltre mille km di pedalate per scoprire le bellezze delle nostre montagne in modo sostenibile. Aevv Impianti, l’azienda del gruppo Acsm Agam che opera nel settore della mobilità elettrica, affiancherà Regione Lombardia e Ersaf in un progetto innovativo. L’azienda, nell’ambito del progetto Interreg Italia Svizzera V-A “E-Bike” volto allo sviluppo di una rete di circuiti sentieristici per mountain bike a pedalata assistita, si è infatti aggiudicata il bando pubblico relativo all’allestimento delle infrastrutture di ricarica per E-bike in Lombardia. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto che ha per obiettivo lo sviluppo e la promozione di una rete di circuiti per mountain bike a pedalata assistita, settore in forte espansione, coordinato da Regione Lombardia in partenariato con Ersaf (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste di Regione Lombardia), che opera in stretto raccordo con le iniziative oltre confine.

L’intervento di Aevv Impianti - concentrato nelle province di Como, Sondrio e Varese - si inserisce in un contesto più vasto. La rete globale dei percorsi previsti da E-Bike disegna una e-ciclovia che collegherà più territori, partendo dall’Alto Adige per arrivare alla Valle d’Aosta, attraversando anche la Svizzera, la Lombardia e il Piemonte, offrendo l’opportunità a chi la percorre di incontrare aree di pregio naturale e culturale, con rifugi e alpeggi in cui fare tappa, attrezzati

