Una pietra di inciampo a Vimercate per ricordare il deportato Vincenzo Vergani Il Comune di Vimercate aderisce al comitato provinciale per le pietre di inciampo: l’obiettivo è posarne una in ricordo di Vincenzo Vergani, deportato e ucciso a Dora Mittelbau.

Il deportato Vincenzo Vergani avrà una pietra d’Inciampo a Vimercate. L’amministrazione comunale in settimana ha deliberato di aderire all’omonimo comitato costituito nella Provincia di Monza e Brianza, nato per sostenere l’iniziativa dell’artista tedesco Günter Demnig. Una ricerca svolta dal comitato stesso ha approfondito la presenza del cittadino vimercatese Vincenzo Vergani, arrestato il 18 settembre 1943 e ucciso a Dora Mittelbau il 18 febbraio 1944, al quale dedicare la pietra di inciampo. Nelle prossime settimane la giunta stabilirà tempi, modi e luogo dove posizionare la pietra per ricordare il vimercatese che ha perso la vita in un campo di sterminio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA