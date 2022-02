Una palestra a cielo aperto nel Parco Sottocasa di Vimercate Prevista la realizzazione di nuova struttura per l’allenamento a corpo libero grazie all’adesione da parte del Comune al bando regionale “Sport Outdoor 2021”. Il costo complessivo è di 45 mila euro dei quali 24.750 finanziati da Regione.

C’è sempre più possibilità a Vimercate di allenarsi all’aperto. Grazie all’adesione da parte del Comune al bando regionale “Sport Outdoor 2021”nascerà all’interno del Parco Sottocasa una nuova struttura per l’allenamento a corpo libero. Il finanziamento ottenuto ricade all’interno della Linea 1 del bando che prevede interventi di allestimento e installazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo libero, accessibili a soggetti con disabilità, quali installazioni skyfitness, calisthenics e circuiti di skyfitness.

La realizzazione di questa nuova struttura completa l’obiettivo dell’Amministrazione di rendere il Parco Sottocasa un’area a vocazione sportiva. Oltre alla realizzazione della nuova struttura, Vimercate risulta infatti essere tra i primi 50 comuni cofinanziati per il progetto “Sport nei Parchi” – Linea 2 - Urban Sport activity e Weekend, promosso da Anci e Sport e Salute S.p.a. per il quale il Comune ha ottenuto un cofinanziamento per il progetto di ampliamento dell’offerta sportiva all’interno dell’area verde.

La struttura calisthenics occuperà un’area di 12,8 metri per 9,65 metri attrezzata con pavimentazione antitrauma e composta tra l’altro da una palestra sospesa in acciaio con maniglie per la presa delle mani, spalliere orizzontali in acciaio, panche per addominali oblique, parallele in acciaio e palo pompieri. Il costo complessivo del progetto è di 45 mila euro dei quali 24.750 finanziati da Regione i restanti 20.250 euro impegnati con risorse comunali.

«Una bellissima notizia che ci consente di conseguire due risultati importanti nello stesso tempo: dare a tutti i cittadini un’opportunità in più di fare attività sportiva all’aperto e valorizzare il Parco Sottocasa, - ha affermato l’assessore allo Sport Mariasole Mascia - ampliandone la fruibilità e, magari, creando anche i presupposti per organizzare eventi e piccoli contest in discipline, come il calisthenics, particolarmente attrattive. Soprattutto in questo periodo, segnato dal Covid un’area destinata allo sport all’aperto è fondamentale; crediamo che ogni nuova proposta sul territorio dedicata a ragazzi e giovani sia una ricchezza per tutta la comunità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA