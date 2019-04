Una notte di soccorsi in Brianza: una 15enne grave per il troppo alcol, una 41enne si ribalta in auto Intossicazioni da alcol e incidenti stradali hanno caratterizzato gli interventi del personale del 118 nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile. Da segnalare attorno alle 21.30 un ribaltamento a Nova Milanese, in via per Incirano.

Intossicazioni da alcol e incidenti stradali hanno caratterizzato gli interventi del personale del 118 nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile. Da segnalare attorno alle 21.30 un ribaltamento a Nova Milanese, in via per Incirano: per cause al vaglio dei carabinieri e della polizia locale una 41enne ha perso il controllo dell’auto finendo sottosopra. E’ stata ricoverata in codice giallo all’ospedale di Desio.

Ricoverata in codice giallo all’ospedale San Gerardo anche una quindicenne che a Monza, attorno alle 23, è stata soccorsa a causa di una intossicazione da alcol: è accaduto in via Sempione. Sul posto un’ambulanza della Croce rossa. Sempre nel capoluogo, poco prima delle 2 di notte, sempre personale della Croce rossa, per il medesimo motivo, ha soccorso un 33enne in via Bergamo e un 36enne in via Enrico da Monza (entrambi in codice verde).

Alle 5 del mattino, infine, sempre a Monza, in via Rosmini, un ventenne è stato ricoverato in gravi condizioni (codice rosso) all’ospedale San Gerardo dopo essersi ferito, un incidente la cui dinamica non è stata al momento chiarita.

